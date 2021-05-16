"نادي الـ100 وقائمة العشرة العظماء".. صلاح في مهمة رباعية الأبعاد في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أمام مهمة شخصية "تاريخية"، بخلاف مهمة ناديه الأساسية، بحجز مقعد أوروبي في الجولات الثلاث المتبقية ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، فيما يتصارع 5 فرق على ثلاثة مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبقي لليفربول ثلاث مباريات سهلة نسبياً في الدوري الإنجليزي أمام ويست بروميتش الهابط رسميًا، وكريستال بالاس، وبيرنلي اللذين تأكد بقاؤهما في البريميرليج.

مهمة صلاح الرباعية ستبدأ بالصراع الشرس مع هاري كين، مهاجم توتنهام، على لقب هداف الدوري الإنجليزي؛ حيث يتقاسم الثنائي الصدارة برصيد 21 هدفاً، وذلك قبل خوض كل من ليفربول وتوتنهام مبارياتهما الثلاث الأخيرة في المسابقة.

ويسعى مو للحصول على الجائزة للمرة الثالثة في أربعة مواسم قضاها في إنجلترا؛ فقد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

المهمة الثانية التي ستكون في المتناول أمام الملك المصري هي دخول نادي الـ100 في الدوري الإنجليزي حيث يفصل نجمنا عنها 4 أهداف فقط.

وسجل صلاح 96 هدفاً مع ليفربول، وبات على أعتاب نادي الـ100 الذي لم يدخله من أفريقيا إلا النجم الإيفواري ديديه دروجبا.

المهمة الثالثة التي تواجه صلاح هي دخول قائمة العشرة العظماء في قائمة هدافي ليفربول، عبر التاريخ، حيث سجل مو 124 هدفاً في جميع البطولات مع الريدز، وهو الآن على بعد سبعة أهداف فقط من إزاحة وسام رايبولد (130) ودخول المراكز العشرة الأولى.

وتبقى المهمة الأصعب للوصول إلى الرقم الأفريقي الأكثر تسجيلاً في البريميرليج، حيث بات صلاح على بُعد 8 أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب إفريقي يُسجل أهدافا في تاريخ بريميرليج؛ حيث يعتلي الإيفواري ديديه دروجبا العرش برصيد 104 أهداف، ويليه التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).