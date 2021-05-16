شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا ضد كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه تشكيل فريقه في مواجهة كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين في الواحدة عصر اليوم الأحد 16-5-2021 على ملعب سلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وشهد تشكيل أستون فيلا تواجد الدولي المصري أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي للمباراة، فيما يغيب تريزيجيه عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام ليفربول.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدقاع: أحمد المحمدي - كونسا - هوس - تارجت

الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - رامسي

الهجوم: تراوري - أنور الغازي - واتكينز

ويجلس على مقاعد البدلاء: ستيير - انجيلس - تايلور - نكامبا - شوكوياما - باركلي - جريليش - دافيز - ويسلي.

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