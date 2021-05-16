شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في الكونفيدرالية والدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 16-5-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس الكونفيدرالية.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

إذ يواجه فريق بيراميدز نظيره إنييمبا النيجيري صمن منافسات ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساءً، وتنقلها قناة bein sports 6.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يصطدم أستون فيلا بكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهرًا، وتذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

ويحل وولفرهامبتون ضيفًا على توتنهام هوتسبير ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرُا، وتنقلها قناة bein sports 1 premium.

ويلعب وست بروميتش ألبيون مع ليفربول ضمن منافسات الجولة نفسها، وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً، وتنقلها قناة bein sports 2 premium.

ومن المتوقع أن يقود المحترف المصري محمد صلاح هجوم ليفربول الإنجليزي.

ويلتقي إيفرتون بنظيره شيفلد يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساءً، ويذاع عبر قناة bein sports 2 premium.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه أتليتيك بيلباو نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام السادسة والنصف مساءً، وتنقله قناة bein sports 1.

ويحل سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو في تمام السادسة والنصف مساءً، وتنقله قناة bein sports 3.