شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف.

,أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في رواندا، أن المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ستقام في المغرب.

وقال "كاف" في بيانه، إن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، ستقام في المغرب يوم 17 يوليو المقبل، فيما تستضيف بنين، نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشر من يوليو المقبل.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، "دوري أبطال أفريقيا.. النهائي إلى المغرب.. من تتوقع أن يصل للمباراة النهائية؟".

جدير بالذكر أن استاد القاهرة استضاف أول نسخة من النزام الجديد في إقامة نهائي إفريقيا من مباراة واحدة، وكان طرفيها الأهلي والزمالك قبل أن يتوج الفريق الأحمر باللقب بعد الفوز بهدفين لهدف.

ويعد الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية حيث ينافس صن داونز على بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث فاز بالأمس بهدفين نظيفين في موقعة الإياب ويستعد للمباراة الحخاسمة في موقعة الإياب بجنوب افريقيا يوم السبت المقبل.