شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إدخال أحمد عيد فى صفقات تبادلية خلال انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك إدخال أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى صفقة تبادلية الصيف المقبل، فى ظل عدم دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق. وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن رغبة كارتيرون فى استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب، ما جعل كارتيرون يتحدث مع المقربين منه عن إمكانية إعارة أحمد عيد أو بيعه الصيف المقبل وتدعيم الفريق بظهير أيمن يكون أكثر إفادة للفريق.

ويرى مسئولو الزمالك إمكانية إعارة أحمد عيد لأحد فرق الدورى لاكتساب خبرة المباريات، أو دخوله فى صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادى الذى سيتم دفعه فى أى صفقة.

من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين فى المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفى حال فوز الأهلى فى جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.

ويرغب الجهاز الفنى فى زيادة تحفيز اللاعبين معنويا من أجل التمسك بلقب الدورى حتى النهاية، خاصة أن جميع اللاعبين تحملوا أزمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة عن الفترات الماضية، وهو ما يجعل تعديل اللائحة من المقترحات المهمة لتحفيز اللاعبين لحصد بطولة كبرى فى الموسم الحالي.

كما يدرس الجهاز الفنى إمكانية إلغاء العقوبات المالية على اللاعبين التى وقعها الجهاز الفنى خلال الفترات الماضية، كنوع من أنواع الدعم للاعبين.