شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن من سفير مصر بجنوب أفريقيا على ترتيبات إقامة البعثة قبل لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من سفارة مصر في جنوب إفريقيا على ترتيب استقبال وإقامة بعثة الفريق الأحمر بجنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وناقش عبد الحفيظ مع مسئولي السفارة المصرية ترتيبات استقبال الأهلي من الاطمئنان على مقر الإقامة والمسافة التي يبعدها عن ملعب التدريب وملعب مباراة صن داونز، في إطار تهيئة الأجواء أمام الفريق الأحمر وتذليل كل العقبات التي تواجه البعثة الحمراء.

كما اطمأن عبد الحفيظ من مسئولي السفارة المصرية على ترتيبات تحرك البعثة من الفندق إلى ملعب التدريب وملعب المباراة وكذلك الملاعب التي ستقام عليها تدريبات الفريق الأحمر طوال فترة الإقامة في جنوب إفريقيا، بخلاف تحديد مواعيد تدريبات الأهلي في جنوب إفريقيا.

ويسافر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية اليوم الأحد، عقب الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بدور الثمانية الإفريقي، حيث تسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة كما هو المعتاد مع كل رحلة سفر للفريق الأحمر في أدغال أفريقيا.

وضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.