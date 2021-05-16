شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة حارس يد الزمالك محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد على حارس مرمى فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك، بخطوبته على ميار عبد الوهاب، وسط حضور الأهل والأصدقاء المناسبة السعيدة.

وتلقى حارس مرمى يد الزمالك التهنئة بقراءة الفاتحة عبر صفحاته الشخصية من جميع زملاؤه سواء فى الأهلى والزمالك أو المنتخب الوطنى .

ويسعى نادى الزمالك إلى تجديد تعاقد الحارس محمد على خلال الأيام المقبلة مع باقى زملاؤه المنتهية عقودهم أيضا .

وقدم محمد على: خلال الموسم المنقضي الذى حصد فيه الأبيض لقب دورى المحترفين أفضل مستوياته بالرغم من ظروف تعرضه لفيروس كورونا .

أكد حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقود الـ9 لاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى خلال أيام، اللاعبون الـ9 هم كل أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد على ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام.