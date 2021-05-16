شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة السيدات يستدعي نجمة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعي الاتحاد المصري للكرة الطائرة، راندا عبده لاعبة نادي الزمالك ضمن استعدادات المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021 والمقامة في الفترة من ٢١ يونيو وحتي ٢٦ من الشهر نفسه، والتي تعتبر التصفية النهائية للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية.

ويدخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق بداية من ١٥ من الشهر الجاري بنادي هليوبوليس الشروق، ثم المشاركة في الدورة الدولية المقامة في مدينة صوفيا بدولة بلغاريا من ١٨ إلى ٢٨ مايو الحالي.