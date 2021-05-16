شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك: جاهزون لمواجهة بطل موزمبيق في بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق بترو لواندا الأنجولى بنتيجة 78/76 فى المباراه الودية التى جمعت الفريقين اليوم استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى BAL.

وأكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للزمالك أن الودية جاءت جيدة، تسيدها منذ البداية الفريق الأبيض عن طريق الدفاع القوي والمتابعة الدفاعية والهجوم الخاطف وكان من أبرز لاعبي الفريق اللاعب المحترف ولتر هودچ خاصة في الرميات الثلاثية ومساعدة زملائه في الوصول للسله عن طريق التمريرات الحاسمة.

أضاف عبدالوهاب أن الفريق بالكامل شارك في المباراة واطمأن الجهاز الفني على حالتهم متمنيا التوفيق للفريق في مباراته الرسمية الأولى في البطوله ضد الفريق الموزمبيقي.

ويقود الفريق اجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربا وطارق السعيد رئيس بعثة واسلام جمعه طبيب الفريق ومحمد سعيد معدا بدنيا.