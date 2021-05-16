شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تنس الطاولة بالزمالك يستعد لخوض بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الدولى محمد وليد لاعب تنس طاولة الزمالك للمشاركة ببطولة أفريقيا تحت 18 سنه خلال شهر يونيو المقبل بجزيرة مدغشقر.

ويكثف محمد وليد الشهير بميدو تدريباته قبل المشاركة ببطولة أفريقيا حيث يخضع للتدريب بين 4 و5 ساعات يومياً.

وووفقا للموقع الرسمي للزمالك يأمل ميدو في أن يحصد اللقب هذا الموسم.

يذكر أن اللاعب صاحب تاريخ مشرف على المستوى الدولى والمحلى حيث حصد لقب أول عرب وأول أفريقيا مرحلتى 14 و 15 سنة وصنف اللاعب 7 عالم ببطولة العالم للقارات وحصل أيضا على المركز 3 عالمياً بالتصنيف الدولى يناير 2018.

واحترف اللاعب فى الدورى الألمانى لمدة عام فى نادى بينج هايم وحصل على رقم 1 فى مصر مرحلة تحت 18 سنة.