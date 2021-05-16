شكرا لقرائتكم خبر عن كاراتيه الزمالك يستعد لبطولة الرانك وتصفيات المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمعه سلامة المدير الفنى لأسرة الكاراتيه بنادي الزمالك عن استعداد فريق الرجال ومراحل الناشئين والشباب للمشاركه فى تصفيات المنتخب (للكاتا والكوميتيه) يومى الإثنين والخميس المقبلين على ملاعب نادى طلائع الجيش.

وتعتبر هذه التصفيات مؤهلة لبطولة العالم.

كما تستعد أيضا مراحل البراعم والناشئين للكاتا والكوميتيه بتكثيف التدريبات قبل المشاركه ببطولة الرانك 2 والمقرر إقامتها خلال شهر يونيوالمقبل.

يذكر أن أسرة الكاراتيه انتهت منذ أيام من اجتياز جميع اللاعبين اختبارات الأحزمة بدءاً من الحزام الأبيض وحتى البنى تحت إشراف الاتحاد المصرى للكاراتيه والتي أقيمت على ملاعب الصالة الدولية بالزمالك.

ويقود هذه المرحلة: أحمد شافعى وأبو بكر عوض ورغيد صالح وعبد الكريم خليفة ومحمد سلامة ومحمد حسن.