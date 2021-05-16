شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الأهلي المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال.. وريان وجمال أفضل من بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر هو المرشح الأول والأبرز للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: الأهلي قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين، فهي نتيجة جيدة إلى حد كبير.

وتابع: الأهلي يبقى دائماً المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال إفريقيا حال تواجده بالبطولة، كما أن هذا الجيل من اللاعبين قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب العاشر لدوري الأبطال الإفريقي.

كما أكد نجم النادي الأهلي السابق أن عمرو جمال مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، أفضل من الزامبي والتر بواليا المهاجم الحالي للفريق.

وقال: عمرو جمال يقدم آداءً مميزاً مع طلائع الجيش هذا الموسم تحت قيادة عبدالحميد بسيوني ونجح في تسجيل 9 أهداف حاسمة للفريق، ويستحق العودة إلى صفوف الأهلي بدءاً من الموسم المقبل.

واختتم شادي: أحمد ياسر ريان يقدم أداءً رائعاً مع فريق سيراميكا كليوباترا منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، ونجح في تسجيل 11 هدف حتى الآن ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، وأرى أن عودته إلى الأهلي الموسم المقبل أفضل من التعاقد مع محترفين لا يليقون بمكانة النادي الأهلي.