شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: الأهلي فاز على صن داونز بالحظ.. وكهربا يستحق فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن الحظ لعب دوراً كبيراً في الفوز الذي حققه النادي الأهلي على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: لولا تألق محمد الشناوي وتصديه لأكثر من هدف محقق لفريق صن داونز لخرج الأهلي مهزوماً خلال المباراة، كما أن المارد الأحمر لم يقدم الأداء المنتظر، وظهر العديد من لاعبيه بمستوى سئ، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول تشكيلة بيتسو موسيماني التي بدأ بها اللقاء.

كما وجه رضا عبدالعال، العديد من الانتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بسبب التشكيلة التي بدأ بها المدرب خلال مباراة صن داونز ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبدالعال: أتعحب من استمرار الدفع بحسين الشحات بصفة أساسية مباراة تلو الأخرى، فاللاعب لا يقدم المردود الفني المنتظر، ومع ذلك هناك إصرار غير مفهوم من موسيماني على الدفع به، على حساب العديد من اللاعبين على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن.

واختتم عبدالعال: حسين الشحات ''لازم يريح شوية'' ولابد من الاعتماد على كهربا، فهو لاعب مميز ولا خلاف على إمكانياته الفنية، ولا أجد سبباً واضحاً في استمرار تجميد اللاعب رغم اعتذاره للجهاز الفني والإداري ولزملائه في الفريق، ولكن موسيماني يتعامل مع اللاعب بمبدأ الحب والكره، وهذا أمر غير مقبول في عالم كرة القدم خاصةً في ظل الحاجة الفنية لخدمات اللاعب.