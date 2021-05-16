شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: الدورى المصرى يفتقد للاحترافية والتنظيم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الواحد، لاعب الزمالك الأسبق والمدرب العام الحالي لفريق وادي دجلة، أن الدوري المصري يفتقد للاحترافية والتنظيم الجيد، موضحا أن تهالك البنية التحتية يعد أبرز الأزمات التي تواجه الكرة في مصر في السنوات الأخيرة.

وتابع عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مستحيل نبقى بندور على الارتقاء بالدورى المصري وما زلنا نلعب على ملاعب مثل ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، معظم لاعيبة مصر جالها صليبي عليه، ورغم ذلك اتحاد الكرة مُصر نلعب عليه، فإذا كان الملعب مطابق للمواصفات، لماذا لا يلعب عليه الأهلى والزمالك؟!.

وواصل المدرب العام لدجلة تصريحاته: "مفيش احترافية لا في التنظيم ولا الإدارة ولا حتى عقود اللاعبين، مفروض مصر تضع لوائح وقوانين في تعاقداتها مع اللاعبين المحترفين مثل أوروبا، مينفعش لاعب ييجى بعقد أربعة أو خمسة مواسم ويمشى بنهاية أول موسم، إذا حدث ذلك فللاعب له الحق في الحصول على مستحقاته عن المواسم الموجوده في عقده وليس المواسم التي لعبها".

وتابع عبد الواحد "الدورى السنادي مضغوط ليه؟! عشان الأهلى أصر في الموسم الماضي على استكمال المسابقة، ودلوقتي أكثر فريق يشتكى من الضغط هو الأهلى، للأسف هناك ألة إعلامية تحقق للفرق الكبرى مبتغاها بمنتهى السهولة، والفرق الصغيرة هى التي تدفع الثمن".

وأتم لاعب الزمالك الأسبق "المنافسة هذا الموسم صعبة ومستحيل توقع ببطل الدورى، حتى المنافسة على الهبوط ستظل مشتعلة، لأن جميع الفرق لديها حظوظ متساوية، وباقي 13 جولة كاملة وهو عدد كاف من المباريات لتغيير مسار التتويح أو الهبوط لكل الفرق".