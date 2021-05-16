شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة لحاق معلول بموقعة إياب صن داونز وتجهيزه للسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص مشاركة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم الجاهزية الطبية، رغم تعافي اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يصطحب الأهلي علي معلول في رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز على ألا يتم الاستعانة به في هذه المباراة ويتم تجهيزه لمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري بقطر.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للسفر من جنوب إفريقيا إلى قطر مباشرة من أجل التحضير لمباراة نهضة بركان، لذا ينوي اصطحاب علي معلول في رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا، بحيث يختار الجهاز الفني قائمة الفريق الأحمر في مباراتي صن داونز ونهضة بركان معاً.

وضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ويغيب علي معلول عن الأهلي منذ الإصابة في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وتحديد من يوم 8 فبراير الماضي، حيث تجددت إصابته مرة أخرى ليبتعد اللاعب عن الملاعب أكثر من 3 أشهر.