قصة هدف.. السيد حمدى ينقذ الأهلى أمام الترجى ويفتح طريق التتويج بالنجمة السابعة

هدف السيد حمدى وقتها أنقذ الأهلى من الخسارة، ويتعادل بنتيجة 1-1، وينجح الفريق الأحمر في الفوز خارج أرضه بهدفين لهدف ويتوج الأهلى بلقب إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.

السيد حمدي كان أحد نجوم وهدافو نادي بتروجيت قبل انتقاله للنادي الأهلي في 11 يوليو 2011. تمت الصفقة نظير خمسة ملايين ونصف المليون جنيه مصري بالإضافة إلى لاعب الوسط الأهلاوي محمود توبة إعارة لمدة موسمين. وكانت المباراة الأولى لحمدي مع الأهلي بعد 6 أيام فقط من توقيعه للفريق إذ شارك بديلا لمحمد ناجي "جدو" أمام الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3. وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، قرر النادي في يوليو 2014 الاستغناء عنه رفقة أحمد شديد قناوي و شهاب الدين أحمد و أحمد رؤوف و أحمد نبيل مانجا.

على الصعيد الدولي، قاد السيد حمدي المنتخب المصري للفوز بكأس دورة حوض النيل المقامة عام 2011 في مصر وحصل على لقب هدافها برصيد 6 أهداف. وكان حمدي قد أحرز هدفين في المباراة النهائية التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.