شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد أيمن منصور بطل مسلسل الحيرة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل رغبة الزمالك فى ضم أحمد أيمن منصور أصبحنا نشاهده كل موسم فى فترة الانتقالات الصيفية، ولكن دون إتمام الصفقة؛ بسبب المطالبات المالية، على الرغم من أن اللاعب توجد لديه نية كبيرة للعب بالقميص الأبيض، خاصة أن أحمد أيمن منصور، نجل نجم الزمالك السابق أيمن منصور، ويعشق القلعة البيضاء، لكن لديه عروضا للاحتراف فى الإمارات والسعودية.

ويجيد منصور اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل فى الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.

ويأتى تأزم صفقة انتقال منصور للزمالك فى ظل اشتراط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض، وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه، ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبرى أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاها داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.

وشهدت الأيام الماضية فتح مسئولي الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء؛ لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكنه طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد أيمن منصور بالصور التالية:



أحمد ايمن منصور



أحمد أيمن منصور و زوجته ساندى