شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان رحيمي يهدد برحيل كهربا من جنة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات انضمام المغربي سفيان رحيمي للنادي الأهلي مسألة وقت، بعدما جدد الفريق الأحمر اهتمامه باللاعب المغربي فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها مع الرجاء المغربي هذا الموسم ومساهمته فى 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع الفريق المغربي بالدوري فقط، بجانب قيادته لفريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية من خلال مساهمته بأربعة أهداف، وهو أقرب المرشحين للتتويج بلقبها.

ولأن صفقات كرة القدم تحكمها لغة المنطق، فمن الطبيعي أن يكون انضمام رحيمي للأهلي على حساب لاعب آخر، والضحية الأقرب هذه المرة هو اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذى شهدت فترة تواجده بالأهلي العديد من الأزمات.

ويلعب رحيمي في مركز الجناح الأيسر وهو مركزه الأساسي مع الرجاء أن المنتخب المغربي، وبالتالى سيكون وجوده بالأهلي على حساب لاعب من الرباعي الذى يلعب في هذا المركز وهم جونيور أجايي وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا وأحيانا محمد شريف.

ولأن بواليا بات قريبا من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري فلن يضطر الأهلي للتضحية بالنيجيري جونيور أجاي، كما أن طاهر يقدم مستويات شبه ثابته مع الفريق ومحمد شريف يجيد التوظيف في مركز المهاجم الصريح ناهبك عن أهدافه المؤثرة هذا الموسم رغمك قلة مشاركاته، ما يعنى أن كهربا هو الضحية الأقرب للرحيل عن جنة الأهلي.

رحيمى يعد خيارا مثاليا للأهلى، حيث شارك مع الرجاء المغربي في 16 مباراة بالدوري المغربي، نجح في تسجيل 7 أهداف، فيما نجح في صناعة 5 أهداف، وشارك في 1301 دقيقة، فيما شارك مع فريقه في الكونفدرالية في 6 مباريات، نجح في تسجيل 3 أهداف، ونجح في صناعة هدف، وشارك بمباراتين بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال الدور التمهيدي للبطولة، وخرج أمام تونجيت السنغالي، وشارك في مباراتين بكأس المغرب، ونجح فى صناعة هدفين.