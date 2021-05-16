تقارير: زيدان يخبر لاعبي ريال مدريد بقراره

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أخبر لاعبيه بالفعل أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، وقبل المواجهة أمام اشبيلية الاسبوع الماضي، أخبر زيدان لاعبيه بقراره، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد عبر موقعها الالكتروني.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن زيدان أخبر لاعبيه بأنه فكر طويلا ومليا بشأن هذا القرار وأنه قرار نهائي.

ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي.

وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018.

وفاز زيدان بـ11 لقبا مع النادي الملكي ومازال ينافس على اللقب الثاني عشر له مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبحسب "ماركا" فهناك قائمة من المدربين المرشحين لخلافة زيدان يتقدمهم ماسيميليانو اليجري ويواخيم لوف بجانب النجم السابق للفريق راؤول جونزاليس.