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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستضيف أتلتيكو مدريد فريق أوساسونا، في وقت لاحق الأحد، في الجولة الـ37 من .

 

وقد يتوج أتلتيكو مدريد حال فوزه في المباراة وتعادل أو خسارة منافسه صاحب الوصافة.

 

وينتظر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

 

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة في الصدارة برصيد 80 نقطة، متفوقا بنقطتين عن ريال مدريد، و4 نقاط عن .

 

وستقوم قناة "بي إن سبورتس 2" بنقل مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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