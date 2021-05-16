شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدوري الجديد في سبتمبر.. والجبلاية تنتظر مواعيد التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد على انطلاق الدوري الجديد 2021 / 2022 في سبتمبر المقبل، وانتظار مواعيد الاتحاد الأفريقي لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال والتي تنطلق في سبتمبر.

ويرغب اتحاد الكرة فى انطلاق الدوري مبكرا، وذلك بسبب ضغط المباريات والتوقفات الخاصة بالمنتخب والتي تبدأ في شهر سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامته بقطر، ثم بطولة كأس العرب والتي تنطلق 30 سبتمبر، ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في يناير والتي تستضيفها الكاميرون.

كانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب الجزائر، مع الفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان ،ويخوض منتخب مصر أولى مباريته فى كأس العرب مع الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الرابعة، وذلك يوم 1 ديسمبر في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة أما ثانى المباريات، ستكون بين منتخب مصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان، وذلك يوم 4 ديسمبر في تمام السادسة مساء

في حين يخوض منتخب مصر آخر مواجهاته بالمجموعة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة و فى حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي، سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية، الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).