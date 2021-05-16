شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. شوبير يسجل ظهوره الأول مع الأهلي بفرمان من الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 مايو 1984 شهدت الملاعب المصرية الظهور الأول لأيوب الكرة المصرية أحمد شوبير، حارس الأهلى ومنتخب مصر، وهو فى سن الثالثة والعشرين وثمانية أشهر، عندما أشركه الجنرال محمود الجوهرى، المدير الفنى للأهلى، فى مباراة فريقه أمام الأوليمبى السكندرى فى المباراة المؤجلة من افتتاحية الدور الثانى؛ بسبب إصابة حارسى الفريق إكرامى الشحات وثابت البطل، وانتهت بفوز الأهلى باستاد القاهرة بثلاثية نظيفة سجلها مجدى عبد الغنى، محمود الخطيب، وعلاء ميهوب فى الشوط الثانى فى شباك حليمو، فى أول مباراة للأهلى بعد هزيمته فى مباراة القمة.

وشارك من الأهلى فى هذه المباراة كل من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضى، محمد حشيش، محمود صالح، ربيع ياسين، مجدى عبد الغنى، علاء ميهوب، أسامة عرابى، مصطفى عبده، محمود الخطيب، طاهر أبوزيد، شريف عبد المنعم، وهشام فؤاد، ومنذ ذلك التاريخ تقاسم أحمد شوبير حراسة عرين الأهلى مع إكرامى وثابت البطل، ثم عرين المنتخب من "1986".

انضم أحمد شوبير إلى النادى الأهلى قادما من نادى طنطا عام 1977م، واستطاع الوصول إلى الفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1984، ليكون الحارس الثالث للفريق، فى ظل وجود إكرامى الشحات والراحل ثابت البطل.

ظل شوبير الحارس الثالث للفريق أكثر من سبعة أعوام، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، ويعد شوبير ثانى أكثر حراس الأهلى مشاركة فى المباريات، وأحد أكثر عشرة لاعبين فى تاريخ الأهلى من حيث المشاركة حيث لعب "317" مباراة منها "222" مباراة فى الدورى لعب منها "209" مباريات كاملة حقق خلالها "132" كلين شيت، واهتزت شباكه "97" مرة، كما شارك فى "32" مباراة فى كأس مصر لم يخسر أى مباراة عبر تاريخه، وشارك فى "50" مباراة أفريقية، ومباراة أفرو آسيوية، و"12" مباراة عربية.

حقق شوبير مع الأهلى 23 بطولة خلال "13" موسما، وكانت كالآتى: "8" بطولات دورى عام، "7" كأس مصر، "5" بطولات أفريقية، "2" بطولة عربية، "1" أأفرو آسيوى، ويعد موسم (1995- 1996م) هو الموسم الأشهر له طوال مشواره مع النادى الأهلى، حيث جمع بين بطولتى الدورى والكأس إلى جانب البطولة العربية.

حصل أحمد شوبير على العديد من الإنجازات الشخصية على مدار مسيرته كحارس مرمى الأهلى أو منتخب مصر، حيث استطاع الفوز بلقب أحسن حارس مرمى فى أفريقيا عامى 1990م و1994م، بل وفاز بخامس أفضل لاعب فى أفريقيا عام 199م .

اختاره الراحل محمود الجوهرى ليكون حارس مصر الأول للمنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، وقد ظهر بشكل جيد، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة إنجلترا، كما أن شوبير كان حارس عرين المنتخب فى كثير من المباريات والمحافل العربية منها والأفريقية أيضا، حيث خاض شوبير مع المنتخب 93 مباراة دولية.

مثّل أحمد شوبير مصر فى بطولة أفريقيا 1989م والتى فازت بها منتخب مصر وأيضا بطولتى إفريقيا 1992، 1994 وحمل شوبير شارة كابتن المنتخب المصرى فى العديد من المباريات

وأعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدورى، وقد ظهر باكيا ومعلنا الابتعاد عن كرة القدم، بعدما استمر فى الملاعب حتى بلغ عمره 37 عاما حفلت بالإنجازات.