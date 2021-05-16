شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «محدش في الأهلي هيعوض رحيل رمضان صبحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية أن طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي لم يقدم الٱداء المنتظر منذ قدومه إلى الفريق في بداية الموسم قادماً من المقاولون العرب.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «جمهور الأهلي وضع الكثير من الآمال على طاهر محمد طاهر فور التعاقد معه عقب رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، ولكن اللاعب غير قادر على تعويض غياب رمضان حتى الآن، رغم تسجيله لهدف الأهلي الأول أمام صن داونز ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا».

واختتم أنه «لا يوجد أي لاعب في الأهلي هيعوض رمضان صبحي».