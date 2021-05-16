شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن عرابي ويسري رزق بالفوز بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لكل من الاعب عبدالرحمن عرابي واللاعب يسري رزق لاعبي المنتخب الوطني الأول للملاكمة بمناسبة فوزهما بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية المقامة في الفترة 12-16 مايو الجاري.

استطاع اللاعب عبدالرحمن عرابي الفوز على منافسه التشيكي شيبال ماكسيم في منافسات وزن 81 كجم، كما أحرز يسرى رزق الميدالية الذهبية في منافسات وزن 91 كجم بعد الفوز في المباراة النهائية على ملاكم الدنمارك جيففسكوف مورتن.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجميع لاعبي مصر في جميع منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها، والفوز بألقابها في إطار الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في كل الألعاب.

وأكد الوزير على التنسيق مع اللجنة الأوليمبية لتقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية لتنفيذ خططها وبرامجها بشأن إعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات لمختلف البطولات، وتوفير كل مايلزم لهم من احتياجات تهيئةً للأجواء المحيطة بهم بما يساعدهم على التركيز الكامل، ومواصلة التفوق في منافساتهم بجميع البطولات.

وجاءت المشاركة المصرية في بطولة ليتوانيا الدولية ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وشارك بالبطولة نحو 100 لاعب من 21 دولة.