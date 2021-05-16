شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتعديل لائحة المكافآت ورفع العقوبات في الزمالك للتحفيز على حصد لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفي حالة فوز الأهلي في جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.

ويرغب الجهاز الفني في زيادة تحفيز اللاعبين معنويا، من أجل التمسك بلقب الدورى حتي النهاية، خاصة ان جميع اللاعبين تحملوا ازمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة عن الفترات الماضية، وهو ما يجعل تعديل اللائحة من المقترحات المهمة لتحفيز اللاعبين لحصد بطولة كبري في الموسم الحالي.

كما يدرس الجهاز الفني إمكانية الغاء العقوبات المالية على اللاعبين التي وقعها الجهاز الفني خلال الفترات الماضية، كنوع من أنواع الدعم للاعبين.

من ناحية أخرى أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.

وشدد المدير الفني للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس، موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري، والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز أيضا الابتعاد بصدارة الدورى، مؤقتا، لحين خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة، والتي ستحدد الشكل الرسمي والنهائي لشكل المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.