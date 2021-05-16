شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بأنيمبا النيجيرى فى ربع نهائى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة مهمة ومصيرية عندما يلتقى مع أنيمبا النيجيرى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقد اجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى وأبدى رئيس بيراميدز العديد من علامات الاستفهام على الشكل الذي ظهر عليه الفريق، مبديا استغرابه الشديد من تكرار نفس الأخطاء وعدم العمل على تصحيحها، وشدد رئيس النادي خلال الجلسة أن المدير الفني أمامه فرصة أخيرة لتحسين الأوضاع داخل الفريق والعودة للانتصارات محليا وقاريا، وأن أي خسارة جديدة سوف تكلف أروابارينا منصبه، خاصة أن النادي يوفر كل شيءٍ للجهاز الفني واللاعبين ويلبي كل الطلبات ولا بد من تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أكد المدير الفني الأرجنتيني تفهمه لغضب الإدارة من سوء النتائج في ظل ما توفره لنا من امكانيات ولاعبين هم الأفضل هلى الإطلاق، وتعهد بعدم الخسارة مجددا في الدوري، كما وعد بالعمل بكل قوة من أجل حسم الصعود الأفريقي أمام أنييمبا النيجيري.

وتحدث أروابارينا مع لاعبى فريقه مشددًا على أهمية بذل قصارى جهدهم وتحقيق الفوز على الفريق النيجيرى فى لقاء الذهاب وبنتيجة كبيرة، حتى يضمن التأهل من القاهرة، ولا ينتظر حسابات لقاء العودة الذى سيقام فى نيجيريا، كما استغل المدير الفنى الأيام الماضية فى مشاهدة العديد من مباريات فريق أنيمبا من أجل الوقوف على مفاتيح اللعب ونقاط الضعف فى الفريق المنافس من أجل العمل على ترتيب أوراقه ورسم خطته لتحقيق الفوز قبل الذهاب للصدام مع الفريق فى عقر داره.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8 ، والخسارة فى 3، و التعادل فى مباراة واحدة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق – رمضان صبحى - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.