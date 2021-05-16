شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافي يقود الرمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقافات.

أضاف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق أمس أمام إنبي هي الثانية له في الموسم الحالي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.