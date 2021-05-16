شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك بداية الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة ٧٢ ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غدا الثلاثاء المقبل ببرنامج بدني شاق استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.