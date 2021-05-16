شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك الأسبق: محمد الشناوي حارس مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق بأداء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: محمد الشناوي حارس مصر الأول، وهو الأفضل منذ أكثر من موسم وحارس مصر الاول، كما أرفض محاسبته بالقطعة، والهجوم الذي تعرض له عقب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة بدايةً من مباراة سموحة مروراً بالتعادل مع الجونة، ثم الهزيمة أمام غزل المحلة.

واختتم السيد: الشناوي لعب دوراً كبيراً في الفوز الذي حققه الأهلي على صن داونز، ونجح في التصدي لأكثر من فرصة حقيقية للفريق الجنوب إفريقي، وهو أفضل لاعبي المباراة.