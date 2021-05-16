شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس معسكر الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلى والتى سبقت مباراة صن داونز، أمس، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا حالة من التركيز الشديد والخوف من توابع النتيجة، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية خاصة لكل فريق، ففوز الأهلى بنتيجة كبيرة سيجعله يضع قدمًا فى المربع الذهبى فيما عودة صن داونز بنتيجة إيجابية ستصعب مهمة الأهلى فى مواجهة الإياب بجنوب إفريقيا.

ورفع الجميع داخل معسكر الأحمر شعار لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة صن داونز، وسط محاولات من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، لرفع المعنويات ومعالجة الأخطاء الدفاعية ومحاولة تفعيل القدرات الهجومية، واستعان «موسيمانى» بآخر خمس مباريات خاضها صن داونز محليًا وقاريًا،، وقام بمشاهدتها خلال الأيام الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس للاستقرار على التشكيلة الأنسب لمباراة القمة، كما عقد موسيمانى جلسات نفسية مع لاعبيه لتحفيزهم على الفوز، كما طالبهم بالتركيز فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد تلقى المارد الأحمر أهدافًا فى مبارياته الأخيرة فى الوقت القاتل. وركز «موسيمانى»، خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة التوازن فى اللعب سواء فى الضغط أو الجانب الهجومى وفقًا لسير المباراة، وظهر ذلك بوضوح خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرة الفنية الأخيرة، وشهدت الساعات الأخيرة جلسات خاصة مع بعض النجوم الذين يعتبرهم المدرب فرسان الرهان ويعتمد عليهم فى تنفيذ المهام المطلوبة خلال اللقاء.

وقال بيتسو موسيمانى، للاعبين: «مؤمن بقدراتكم بعد أن قدم الفريق أداءً قويًّا فى كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ الألمانى وبالميراس البرازيلى، وكذلك أمام الزمالك فى مواجهاتهما السابقة؛ لذا أنا متفائل للغاية».

وتابع موسيمانى أن الأهلى يتسلح دائمًا بعامل الخبرة فى المواجهة، وقال للاعبين: «دائمًا نلعب بروح وعزيمة، وبالتالى نثق فى تقديم عرض قوى. لما تملكون من الخبرة خاصة فى مثل هذه المواجهات». وواصل: «صن داونز يمتلك فرص المنافسة فى دورى أبطال إفريقيا، وكذلك فى الدورى الجنوب إفريقى، وأنا أعرف جيدًا قدرات لاعبيه، والأهلى أيضًا جاهز، ونسعى بالتأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا قبل السفر لجنوب إفريقيا لخوض مباراة العودة».

وأتم موسيمانى قائلًا: «كرة القدم تحمل العديد من المتغيرات، والتأهل كمتصدر أو وصيف فى مجموعتك لا يعطى مؤشرات للنتائج اللاحقة، ونحن كجهاز فنى نعمل على تطبيق فكرنا وتطوير كافة الجوانب لتحقيق أفضل النتائج».

فيما أشعلت توجيهات ونصائح محمد الشناوى، قائد الفريق الأول، لزملائه الحماس وقال فى حديثه للاعبين «سبق أن واجهنا صن داونز فى النسخ الماضية، وهذه المرة هى المواجهة الثالثة على التوالى فى نفس المرحلة من البطولة، ومن ثم نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائى».