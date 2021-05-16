شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» يصطدم بـ«إنيمبا» فى ربع نهائى «الكونفيدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع إنيمبا النيجيرى، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، فى إطار ذهاب دور ربع نهائى من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية، بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ويسعى الفريق السماوى تحت قيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، لغسل أحزانه المحلية بتحقيق الفوز على إنيمبا،

وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، فى الجولة الماضية من مسابقة الدورى الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأمر الذى جعل إدارة النادى تجتمع مع المدير الفنى الأرجنتينى لمعرفة أسباب تراجع النتائج فى المسابقة المحلية، وتهدد بإقالته حال تحقيق أى نتيجة سلبية فى المباريات المقبلة. ويطمح بيراميدز لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على حساب إنيمبا، لتسهل من مهمته فى مباراة العودة، التى ستقام فى نيجيريا الأسبوع المقبل، خاصة أن الفريق يسعى للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى والتتويج بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخه. ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع: محمد حمدى، أحمد سامى، عبدالله بكرى، أحمد فتحى، خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، وأمامهما الثلاثى: رمضان صبحى، عبدالله السعيد، إيريك تراورى، خط الهجوم: جون أنطوى.