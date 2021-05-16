شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تهدد انتخابات الأندية.. وارتباك فى الأهلى والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق بين الأندية والاتحادات الرياضية تخوفًا من استمرار قرار تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية، الأمر الذى قد يتسبب فى إلغاء الانتخابات المقررة فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين، وتسبب غموض الموقف فى حالة من الارتباك فى الأندية، خاصة الأهلى والزمالك.

من جهة أخرى، أكد المهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، استبعاده تمامًا صحة ما يُثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب جائحة كورونا. وقال إن اللجنة الأوليمبية داعمة لكل قرارات مواجهة جائحة كورونا، وهو ما حرصت جميع الاتحادات الرياضية على تطبيقه وتنفيذه، بل التوسع فى ذلك إلى أبعد حد، مع العلم بأن الاتحادات الرياضية يضم بعضها فى عضويته 6 هيئات فقط، أى 6 أعضاء، والأغلبية العظمى لا يزيد عدد أعضائها على 50، ويصل العدد فى الأربع الألعاب الجماعية الأربع إلى أقل من 150 عضوًا فى كرة القدم مثلًا، وجميعها حالات يمكن تقسيمها وتوزيعها بما يضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأيضًا إنه من المؤكد أن يكون جميع ممثلى الهيئات قد تم حصولهم على الـ«ڤاكسين»، بخلاف إمكانية عقد الاجتماعات فى مكان مفتوح بالتناوب، وليكن حديقة اللجنة الأوليمبية.

وأضاف «إدريس» أن خطط وبرامج الاتحادات الرياضية للدورات الأوليمبية تبدأ بمجرد الانتهاء من الدورة الحالية، وهو ما يتطلب تحقيق الاستقرار اللازم لكل لعبة، بحيث يضع المجلس ولجانه خططًا يسير عليها الجميع حتى انطلاق الدورة الأوليمبية المقبلة وما يسبقها من دورات وبطولات غاية فى القوة والندية قاريًا وإقليميًا. وشدد «إدريس» على أن عددًا من الاجتماعات المهمة تُعقد حاليًا، وسط إجراءات كاملة، «منها اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية فى مصر، والذى سوف تُقام به انتخابات، ولها أكثر من 50 دولة إفريقية، ويمثلها أكثر من مائة شخص، واجتماعات عمومية بعض الاتحادات الدولية، التى تتم فى الشهر القادم، ومنها الاتحاد الدولى للسباحة على سبيل المثال فى 4 يونيو القادم، وهو ما يعنى عدم وجود ما يستدعى التأجيل أو مجرد التفكير فيه». وفيما يخص الأندية، اعترف «إدريس» بأن الأمر يستدعى الدراسة لأن عدد أعضاء الجمعية العمومية كبير جدًا قد يصل إلى مائة ألف عضوية عاملة فى العديد من الأندية، ما يستدعى أن تكون هناك دراسة لهذا الأمر بين وزارة الشباب واللجنة الأوليمبية المصرية طبقًا للتعليمات الحكومية فى هذا الشأن، و«نتمنى أن تمر كل الأمور فى هذه المرحلة على خير». ووجّه الشكر إلى الرئيس السيسى لدعمه الدائم للرياضة المصرية الذى يقدمه، ما تسبب فى جميع الإنجازات الأوليمبية والعالمية والقارية.