شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» لمجلس الزمالك: لا يمكن الاستغناء عن «ساسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى محمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، أشعة رنين مغناطيسى لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، خلال مباراة الفريق أمام إنبى.

ويعانى علاء من الإصابة فى العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك.

وتعرض علاء للإصابة خلال مباراة إنبى التى جرت أمس الأول، ولم يستطع على إثرها إكمال المباراة، مما دفع الجهاز الفنى لتغييره.

وسادت حالة من القلق بين أفراد الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، خوفًا من ابتعاد اللاعب عن الفريق لفترة طويلة خصوصًا أنه من الركائز الأساسية فى خط الدفاع، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة التى يعتمد عليها المدير الفنى، لا سيما فى المباريات الكبيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تأكد فيه غياب حميد أحداد، عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش المقررة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدورى، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب عقب مباراة إنبى حاجته للراحة والعلاج لفترة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل أن يبدأ فى إجراء البرنامج العلاجى والتأهيلى لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مجددًا، حيث تعرض أحداد للإصابة بالتواء فى القدم خلال مباراة إنبى.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، عن حرص الجهازين الطبى والفنى على استبدال حميد أحداد حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لبرنامج علاجى.

يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى للفريق نتيجة الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الأهلى عقب الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقرر الجهاز الفنى للفريق مكافأة اللاعبين، ومنحهم إجازة مضاعفة لمدة ثلاثة أيام بسبب النتيجة الكبيرة التى حققوها على إنبى ونجاحهم فى الحفاظ على فارق النقاط بينهم وبين الأهلى، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة.

من جانبه أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على إنبى، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة فى الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفنى للزمالك فى المؤتمر الصحفى للمباراة أن الأداء تراجع فى الشوط الثانى، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز فى لقاء إنبى.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه فى ظل كثرة المشاركات فى المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسى فى وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين فى ظل المنافسة على الدورى.

وشدد المدير الفنى للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات فى المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيًّا والذى يستطيع الضغط على لاعبى الفريق المنافس، موضحًا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمى الزمالك.