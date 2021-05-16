شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مراكز جمعة وعاشور فى الزمالك لمواجهة الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، فى إعادة توظيف بعض اللاعبين للاستفادة منهم فى ظل عدم مشاركتهم فى مراكزهم بسبب تألق زملائهم. وفى مقدمة اللاعبين الذين يرغب كارتيرون في إعادة توظيفهم عبد الله جمعة الظهير الأيسر والذى سيتم الدفع به فى مركز الجناح الأيسر بديلا لأشرف بن شرقي لمنح الجناح المغربى فرصة الراحة فى بعض المباريات المقبلة، خاصة أن عودة محمد عبد الشافي وتألق أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر سيجعل مشاركة عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر صعبة الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لإمام عاشور فإن كارتيرون يسعى للاستعانة بخدماته فى مركز صانع الألعاب بديلا لأوباما، الذي يعانى من إرهاق نتيجة ضغط المباريات الفترة المقبلة، ويتم تجهيز إمام عاشور خلال فترة إيقافه الحالية للمشاركة فى مركز "10" بديلا لأوباما فى ظل صعوبة مشاركته فى مركز الجناح الأيمن أو الوسط المدافع وهى الأماكن التي يجيدها اللاعب.

ويري كارتيرون أن إمكانيات ومهارات إمام عاشور تؤهله ليكون بديل جيد لأوباما، خاصة أن إمام عاشور يمتلك بعض المميزات مثل التسديد من مسافات بعيدة.

من ناحية أخرى، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.

وشدد المدير الفني للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.