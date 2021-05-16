شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف ثنائى الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أكرم توفيق وسعد سمير ثنائى فريق الأهلى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهما من مرافقة بعثة الأهلى خلال رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

واشتكى أكرم توفيق وسعد سمير من الإصابة بكدمة فى الركبة، تسببت فى استبعادهما من قائمة مباراة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية الأفريقى والتى أقيمت أمس السبت باستاد السلام.

ويحسم الفحص الطبى حالة ثنائى الأهلى وإمكانية لحاقهما برحلة جنوب أفريقيا أو استكمال برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة التى لحقت به.

على جانب آخر، يبدأ فريق الأهلى التحضير ووضع برنامج الإعداد لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل فى مدينة جوهانسبرج، حيث يناقش بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع معاونيه خطة الإعداد لموقعة السبت الحاسمة فى مشوار الفريق الأحمر بدورى أبطال إفريقيا.

وينوى موسيمانى رفع حالة الاستعداد القصوى لخوض مباراة الإياب باعتبارها مواجهة فاصلة فى مشوار الفريق نحو حسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى طريقه نحو تحقيق النجمة العاشرة بمشواره الإفريقى والحفاظ على اللقب المتوج به فى النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية، حيث يسعى موسيمانى لرفع الكفاءة البدنية بعدما تأثرت من الإجهاد فى الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات، حيث يرغب فى تجهيز اللاعبين جيدا على المستوى البدني.