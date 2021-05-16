شكرا لقرائتكم خبر عن صحوة الإسماعيلى تقربه من تحقيق رقم قياسى.. ومكافآت بعد الفوز على أسوان.. واللاعبون يدعمون إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى من تحقيق رقم قياسى، بعد استمرار صحوة الفريق وتحقيقه الفوز الخامس على التوالى بالانتصار على فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول ضمن مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدورى على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ويبقى لـ«الدراويش» فوز واحد لمعادلة رقمه القياسى فى عدد الانتصارات المتتالية، حيث لم يحقق سوى ٦ انتصارات متتالية فى الجولات الـ6 الأخيرة من موسم 2008- 2009، الذى وصل فيه إلى مباراة فاصلة ضد الأهلى. ورفع الإسماعيلى ترتيبه إلى المركز الـ12 فى الدورى بـ26 نقطة، وقرر مجلس الإدارة صرف مكافأة الفوز فى المباريات السابقة لحث اللاعبين على مواصلة الصحوة والعودة إلى المكانة التى يستحقها أبناء القلعة الصفراء بين الكبار فى جدول ترتيب الدورى، ونال أحمد مدبولى إشادة كبيرة من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى هو وزملاؤه اللاعبون على المجهود الكبير وقيادة الفريق إلى الفوز. فى السياق ذاته، حمل اللاعبون لافتة لدعم إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة أسوان، تحمل شعار: «ألف سلامة عليك يا بوب».

وغاب «جلال» عن قيادة الفريق فى ثلاث مواجهات سابقة أمام الإنتاج الحربى والجونة والبنك الأهلى. وأكد حمد إبراهيم، مدرب الدراويش، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام أسوان العنيد، الذى نجح فى التقدم فى بعض فترات المباراة، إلا أن الإصرار والعزيمة جعلا اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، وينجحون فى تحقيق الفوز. وشدد على أن صحوة الإسماعيلى ليست مؤقتة، وأن «جلال» نجح فى تفجير طاقات إبداع اللاعبين واكتشافهم لأنفسهم، وأنه يثق فى أن الأداء سيكون أفضل وأفضل فى المواجهات المقبلة. ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة، أمس، ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة «المقاولون العرب»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى.