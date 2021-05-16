شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ووست بروميتش في الدورى الإنجليزي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم الأحد لخوض لقاء هام في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش الذي كان متحرف ضمن صفوفه أحمد حجازي وانتقل إلى الاتحاد السعودي.

يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا ثقيلا على وست بروميتش عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الذي توج به رسميا مانشستر سيتي.

يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا ثقيلا على وست بروميتش عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الذي توج به رسميا مانشستر سيتي، ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على الشكبة القطرية بين سبورتس، ومن المقرر أيضا أن يعلق على هذه المباراة أحمد الطيب

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.