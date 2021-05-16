شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إسبانى عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد. وينتهى عقد راموس مع ريال مدريد فى الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن راموس سينتظر حتى النهاية، لمحاولة البقاء داخل جدران ريال مدريد.

وأشار إلى أنه على راموس، الاتصال بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن عرض التجديد. وأوضح البرنامج الإسبانى أن باريس سان جيرمان يجهز حاليًا عرضًا مغريًا لإقناع راموس بالانتقال إلى «حديقة الأمراء».

يذكر أن راموس يعانى حاليًا من إصابة، ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالى.

فى نفس السياق، ألمح نادى باريس سان جيرمان إلى بقاء كيليان مبابى، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان فى صيف 2022، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب سيوقع لريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالى.

واستغل سان جيرمان «مبابى» ليكون الشخصية الرئيسية لتقديم القميص الجديد للفريق فى الموسم المقبل.

وصنع النادى الباريسى مقطع فيديو كارتونيا على حسابه بموقع تويتر، يظهر فيه مبابى لتقديم القميص الجديد.