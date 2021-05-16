شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مصيرية في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» بإقامة 4 مباريات، حيث يحل فريق ليفربول الذى يلعب ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، فى الخامسة والنصف مساءً ضيفًا ثقيلًا على فريق وست بروميتش.

ويسعى الريدز تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، لمواصلة عروضه القوية أمام وست بروميتش، وذلك بعد أن حقق الفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ34.

ويدخل ليفربول المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز لكى يحافظ على حظوظه فى إنهاء مسابقة الدورى فى المركز الرابع والمؤهل إلى دورى أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسى صاحب المركز الرابع.

وستكون مباراة اليوم لها أهمية خاصة لدى محمد صلاح، حيث يسعى لتسجيل أهداف، لكى ينفرد بصدارة هدافى الدورى الإنجليزى، فى ظل المنافسة القوية مع هارى كين مهاجم فريق توتنهام، حيث أحرز كل منهما 21 هدفًا.

كما سيستضيف توتنهام فريق ولفرهامبتون، ويسعى «السبيريز» تحت قيادة مدربه الشاب راين ماسون، لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم، لكى يتواجد فى المراكز المؤهلة إلى الدورى الأوروبى فى الموسم الجديد، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 56 نقطة، فى حين يحتل ولفرهامبتون المركز الثانى عشر برصيد 45 نقطة.

ويلتقى فريق أستون فيلا الذى يلعب ضمن صفوفه الثنائى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه مع كريستال بالاس، حيث ستكون المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين بعدما ضمنا البقاء فى الدورى فى الموسم الجديد، حيث يحتل فيلا المركز الحادى عشر برصيد 49 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

وفى الثامنة مساءً سيكون فريق إيفرتون على موعد مع مباراة سهلة نسبيًا عندما يلتقى مع شيفليد يونايتد، الذى تأكد هبوطه لدورى الدرجة الأولى باحتلاله المركز الأخير برصيد 17 نقطة، ويطمح إيفرتون لتحقيق الفوز باللقاء فى ظل منافسته على التأهل إلى الدورى الأوروبى فى الموسم الجديد، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 56 نقطة.