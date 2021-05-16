شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في البرتغال استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الحكومة البرتغالية أنه جرى إبلاغ المشجعين الذين يعتزمون السفر من إنجلترا إلى البرتغال لحضور نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقى تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، بضرورة العودة إلى إنجلترا فى نفس يوم السفر إلى البرتغال.

وأوضحت الحكومة البرتغالية أن الجماهير يجب أن تخضع لنظام «الفقاعة» وسيكون وصولها وسفرها عبر رحلات الطيران العارض، وستخضع لفحوص فيروس كورونا المستجد على هامش حضور المباراة النهائية لدورى الأبطال، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بى إيه ميديا».

وتقرر نقل نهائى دورى الأبطال من إسطنبول إلى بورتو، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية تركيا ضمن «القائمة الحمراء» للدول التى يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وسيحصل كل من تشيلسى ومانشستر سيتى على ستة آلاف تذكرة للمباراة المقررة على ملعب «دراجاو» فى بورتو يوم 29 مايو الجارى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) عن ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالى، قولها «هؤلاء القادمون لحضور نهائى دورى الأبطال، سيأتون ويعودون فى اليوم نفسه مع إجراء فحص وفى ظل نظام الفقاعة، وذلك على متن رحلات طيران عارض».

وأضافت: «ستكون هناك منطقتان للمشجعين، وسيتوجهون منهما إلى الاستاد، ثم من الاستاد إلى المطار، بحيث يقضون فى البرتغال أقل من 24 ساعة».

على جانب آخر، تهتم إدارة نادى تشيلسى بالحصول على خدمات روميلو لوكاكو مهاجم إنتر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت» عن رغبة تشيلسى فى استعادة لوكاكو من إنتر.

وأشار التقرير إلى أن ثمن الصفقة قد يصل لـ120 مليون يورو، إذا أراد تشيلسى الحصول على خدمات لوكاكو.

وقد يضطر إنتر لبيع بعض اللاعبين مع تخفيض راتب آخرين لتوفير غطاء مالى للنادى. وسبق للوكاكو التواجد فى صفوف تشيلسى منذ 2011 وحتى عام 2014، لكنه قضى أغلب أوقات هذه الفترة معارا لأندية وست بروميتش ألبيون وإيفرتون. ولعب لوكاكو 42 مباراة هذا الموسم مع إنتر فى كل المسابقات وسجل 28 وصنع 10.