الأهلي يهزم صن داونز بثنائية ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - خطف النادي الأهلي المصري فوزًا مثيرا من نظيره صن داونز بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد السلام ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بتسديدة صاروخية بعدما استلم الكرة الطولية من أليو ديانغ، ليرواغ مدافع صن دوانز من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي.

وأضاف صلاح محسن تقدم الأهلي عند الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني بعدما استغل خطأ حارس صن داونز، والذي خرج بشكل خاطئ، ليهدي صلاح محسن الكرة الذي أودعها في الشباك الخالية.

ووضع الأهلي قدمًا في نصف النهائي، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف كي يضمن الصعود .

جديرا بالذكر تقام مباراة الإياب المقرر يوم 22 من شهر مايو الجاري.