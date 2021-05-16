الاسماعيلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الإسماعيلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدورى المحلى، بعد أن منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على أسوان.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الدراويش 2/3 فى ريمونتادا مثيرة.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاح الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، ويرغب جهاز الدراويش فى الظفر بالثلاث نقاط لاستكمال الصحوة الأخيرة.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين، على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف، حيث قام بصنع 3 أسيستات فى 3 مباريات متتالية.

فى سياق آخر، يرى علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن فريقه لا يزال فى دائرة الخطر فى الدوري رغم الانتصارات الأخيرة، مؤكدا أن أزمة الدراويش مع النجوم بشأن صفقة إبراهيم حسن فى طريقها للحل دون خصم نقاط من رصيد النادى الأصفر.