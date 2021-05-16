شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يكشف عن إصابة ظهره بعد تصادم حارس صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد شريف، مهاجم النادى الأهلي، عن الإصابة التي سبّبها له حارس مرمى فريق صن داونز في ظهره، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



إصابة محمد شريف

ونشر شريف، عبر استورى حسابه على "إنستجرام"، صورة تُظهر إصابته بجروح وكدمات فى ظهره، مندهشا من حجم الإصابة عندما صحبها بوضع علامات استفهام كتعليق على صعوبة الإصابة، فى إشارة إلى قرار حكم المباراة باحتسابها "فاول" ضده وليست ركلة جزاء له.





وارتكب دينيس أونيانجو، حارس مرمى فريق صن داونز، خطأ تجاه محمد شريف، مهاجم الأهلي، بعدما دفع اللاعب بقدمه فى منتصف الظهر، إلا أن الحكم احتسبها "فاول" لصالح حارس صن داونز، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلى فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، التى أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الأهلي والسلام فى القاهرة.

ووضع الأهلى قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلى والسلام بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقى الأهلي مع صن داونز فى مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ظهر الحكم السنغالى نداى بشكل متواضع، ورفض احتساب ركلتى جزاء صحيحتين للأهلى، نتيجة الخشونة وعرقلة محمد شريف مرتين فى منطقة جزاء الضيوف.