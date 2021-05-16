شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة القسم الثانى تعود بعد إيقاف 40 يوما بـ8 مواجهات فى المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسابقة القسم الثانى للدوران من جديد بعد فترة توقف دامت 40 يوما، حيث تنطلق في الرابعة عصر اليوم فعاليات الجولة الواحدة والعشرين للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بإقامة ثمانى مباريات غاية فى القوة والندية .

على ملعبه يستضيف كفر الشيخ المترنح صاحب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة نظيره فاركو صاحب الصدارة برصيد 43 نقطة في مواجهة صعبة للضيوف ، فالبرغم من فارق النقاط إلا أن لقاءات الفريقين دائما ما تشهد إثارة وندية، خاصة بعدما قام مجلس إدارة كفر الشيخ بالتعاقد مع مصطفى عبده كمدير فنى للفريق خلال فترة التوقف من أجل إنتشال الفريق من عثرته وعدم العودة سريعا للقسم الثانى، بينما يحاول مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو تحقيق الفوز للإبتعاد اكثر بالصدارة .

وفى مباراة لا تقل عن سابقتها يستضيف حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 41 نقطة فريق سبورتنج مفأجاة المجموعة والذى يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض الساعين نحو العودة للممتاز من جديد ، بينما يخوض أبناء أحمد فاروق المباريات بأسلوب جيد ونجحوا في تجميع عدد من النقاط أبعدهم عن مراكز المؤخرة ، وفى لقاء جماهيرى من نوع خاص يستضيف الأوليمبى بقيادة أحمد سارى صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة فريق بلدية المحلة الذى يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة ، ويعلم الفريقان أن الفائز مولود والخاسر مفقود وخاصة أبناء المحلة الذى يدركون أن أي نتيجة غير الثلاث نقاط تعنى خروجهم رسميا من سباق المنافسة على الصعود .

كما يلتقى المنصورة والحمام في لقاء يسعى فيه أبناء الدقهلية لتحقيق الفوز للإبتعاد عن منطقة الخطورة حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما يقبع أبناء مطروح في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ، كما يستضيف دكرنس نظيره الرجاء المطروحى في لقاء متكافئ يسعى فيه المديران الفنييان إلى تحسين مركزهما في جدول الترتيب .

ويحتل دكرنس المركز السادس برصيد 28 نقطة ، بينما يحتل الرجاء المركز السابع برصيد 26 نقطة ، وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى مالية كفر الزيات مع أبوقير للأسمدة ، والجزيرة المطروحى وبيلا ، ودمنهور مع بيلا .