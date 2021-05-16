شكرا لقرائتكم خبر عن «لوف» يتلقى عرضًا لتدريب فنربخشة التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت وجهة المدرب الألمانى يواكيم لوف، مجهولة، رغم إعلان رحيله عن منتخب بلاده فور انتهاء مشواره ببطولة يورو 2020 فى يوليو المقبل.

وبحسب صحيفة «Fanatik» التركية، فإن على كوك، رئيس نادى فنربخشة، يرغب فى إعادة لوف لتدريب الفريق، الذى سبق له قيادته فى موسم 1998-1999.

ويحاول رئيس النادى التركى، إقناع المدرب الألمانى بقبول العرض، وإلا سيضطر للاعتماد على المدرب المؤقت إيمرى بيلوزغلو فى هذا المنصب. وحال قبول لوف هذا العرض، فإنه سيعود لتدريب لاعبه السابق فى المانشافت، مسعود أوزيل، الذى وقع للنادى حتى صيف 2024. وبدأت إدارة فنربخشة، اتصالاتها بالفعل مع المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، الذى يعتبر الخيار الأول لديها حتى الآن من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد وبدأ وضع خطة فترة الإعداد والتعاقدات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.