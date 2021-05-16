مدرب صن داونز: الأهلي سيعاني لو لعب مباراة الإياب بنفس طريقة الذهاب

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب مانجوبا مانجيثي، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن شعوره بالحزن لهزيمة فريقه أمام مضيفه الأهلي المصري (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد "مانجيثي" إنه توقع صعوبة المباراة، مؤكدا أن فريقه لعب بشكل جيد، لكنه لم يستطع التسجيل.

وأشار الي أنه لم يشاهد أي فريق استطاع الفوز على الأهلي بملعبه، مشيدا بأداء وطريقة لعب المارد الأحمر على الكرات المرتدة.

وتابع "مانجيثي": لم نتراجع في الشوط الثاني، لكننا لم نصنع فرصا عديدة مثل الشوط الأول.. محمد الشناوي حارس الأهلي أيضا كان موفقا، وحافظ على نظافة شباكه بالتصدي لعدة هجمات.

وواصل: أحترم الأهلي، لديه لاعبون عباقرة، خاصة محمد مجدي أفشة الذي يتحرك بين خطوط المنافسين، وأيضا المهاجم محمد شريف، وطاهر محمد الذي سجل هدف التقدم.

وأردف مدرب صن داونز: "الأهلي لو لعب مباراة الإياب بنفس طريقة الذهاب سيعاني، لأنه لا يملك مدافعين مميزين في بناء الهجمات".

وأختتم "مانجيثي" حديثه قائلا: الأهلي فريق هجومي وليس معتادا على الكرة الدفاعية، وبالطبع مدربه بيتسو موسيماني يعلم كل شيء عن صن داونز، لكن الواقع قد يختلف في مباراة الإياب.

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