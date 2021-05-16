شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز و أنيمبا في البطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مباراة مهمة ومصيرية عندما يلتقى مع نظيره أنيمبا النيجيري مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز و إنيمبا:

تقام مباراة بيراميدز وإنبي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي بدون حضور جماهيري؛ بسبب إجراءات فيروس كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.

وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقد اجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى.

وأبدى رئيس بيراميدز العديد من علامات الاستفهام على الشكل الذي ظهر عليه الفريق، مبديا استغرابه الشديد من تكرار نفس الأخطاء وعدم العمل على تصحيحها، وشدد رئيس النادي خلال الجلسة على أن المدير الفني أمامه فرصة أخيرة لتحسين الأوضاع داخل الفريق والعودة للانتصارات محليا وقاريا، وأن أي خسارة جديدة سوف تكلف أروابارينا منصبه، خاصة أن النادي يوفر كل شيءٍ للجهاز الفني واللاعبين، ويلبي كل الطلبات ولا بد من تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أكد المدير الفني الأرجنتيني تفهمه لغضب الإدارة من سوء النتائج في ظل ما توفره لنا من إمكانيات ولاعبين هم الأفضل هلى الإطلاق، وتعهد بعدم الخسارة مجددا في الدوري، كما وعد بالعمل بكل قوة من أجل حسم الصعود الأفريقي أمام أنيمبا النيجيري.

وتحدث أروابارينا مع لاعبى فريقه، مشددًا على أهمية بذل قصارى جهدهم وتحقيق الفوز على الفريق النيجيرى فى لقاء الذهاب وبنتيجة كبيرة، حتى يضمن التأهل من القاهرة، ولا ينتظر حسابات لقاء العودة الذى سيقام فى نيجيريا، كما استغل المدير الفنى الأيام الماضية فى مشاهدة العديد من مباريات فريق أنيمبا من أجل الوقوف على مفاتيح اللعب ونقاط الضعف فى الفريق المنافس من أجل العمل على ترتيب أوراقه ورسم خطته لتحقيق الفوز قبل الذهاب للصدام مع الفريق فى عقر داره.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق – رمضان صبحى - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.