شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغار «ماني» من محمد صلاح؟.. 3 وقائع تكشف العلاقة بين السنغالي و«مو» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي أصبح يشار إليه وكأنه العدو اللدود لزميله السنغالي ساديو ماني، كما أصبح السنغالي متهما بالغيرة من محمد صلاح خلال الفترة الماضية، خاصة في لقاء مانشستر يونايتد الذي تمكن فيه صلاح من تسجيل الهدف الرابع، لكن ماني رفض مشاركته في الاحتفال بالهدف.

في السطور التالية ننقدم 3 وقائع من النجم السنغالي ضد النجم المصري، بسبب تألق «مو» وتسجيله للأهداف وخطف النجومية من أسد التيرانجا داخل ليفربول، فهل حملت تصرفاته غيرة من النجم المصري؟

أظهر الهدف الذي سجله محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي غيرة ساديو ماني ضد محمد صلاح، خاصة وأن النجم السنغالي رفض الذهاب إلى «مو» واكتفى فقط بمصافحة أحد اللاعبين داخل صفوف فريقه، كما قام اللاعب السنغالي بفعل غريب عقب نهاية اللقاء، عقب رفضه مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب.

نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات مايكل أوين نجم ليفربول السابق، بشأن علاقة محمد صلاح بزميله ساديو ماني نجم الريدز. وأصر مايكل أوين على أن علاقة ساديو ماني بمحمد صلاح في غاية السوء، وأنه يغار من المصري حين يسجل الأهداف. وشرح أوين أن السنغالي رفض السقوط داخل منطقة جزاء تشيلسي، حتى لا يسجل صلاح هدفا، خلال اللقاء الذي أقيم بين ليفربول وتشيلسي شهر مارس الماضي.

نشرت صحيفة ديلى ستار الإنجليزية فسرت خلاله اللقطة المثيرة بين محمد صلاح وساديو مانى بعد إحراز الفرعون هدف التقدم للريد في مرمى مانشستر سيتى في المباراة التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي، تفسيرا يصعب تصديقه، فقد ادعت الصحيفة أن الحوار بين نجمى ليفربول في اللقطة التي رصدتها كاميرات التليفزيون وشاهدها الملايين، إنما يكشف عن مشاعر غير طيبة من ساديو مانى تجاه زميله في الفريق محمد صلاح، دون أن تستطيع تقديم مببرات واضحة أو تفسيرا لهذا الادعاء، وإلى التفاصيل كما أوردتها الصحيفة.

ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي، رفض مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحاول كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مصافحة ساديو ماني عقب انتهاء اللقاء ولكن أسد التيرانجا رفض مصافحة مدربه وانتقل لغرفة ملابس الريدز داخل ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسريعا انتشرت صور رفض ماني مصافة مدربه يورجن كلوب، وانهالت التعليقات على هذا الموقف، والذي أجمع الكثير من المتابعين، بأن السبب الذي دفع ساديو ماني لعدم مصافحة مدربه كلوب، محمد صلاح، الذي شارك في اللقاء كاملا وحمل قيادة الشارة بالرغم من أن ماني هو الأقدم.

حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق مدافع ليفربول فيليبس في مرماه بعدما حول تسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة 10، وتعادل ديويجو جوتا في الدقيقة 34 من متابعته لتسديدة فيليبس وسط دربكة بمنطقة جزاء مانشستر، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل ليفربول هدفا سريعا عن طريق فيرمينو في الدقيقة 47، وقلص راشفورد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 90 انطلق النجم المصري محمد صلاح بانفراد من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 60 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 70 في المركز الثاني.