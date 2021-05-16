شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يحذر لاعبي الأهلي بعد ثنائية صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التهاون في مباراة العودة أمام صن داونز.

وكان الأهلي حقق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «على لاعبي الأهلي عدم التهاون في مباراة العودة أمام صن داونز»، مؤكدًا :«الفوز بهدفين لا يعني التأهل إلى دور نصف النهائي، خاصة أن الأجواء في جنوب افريقيا صعبة».

وأضاف: «يجب على اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم خلال مباراة العودة، خاصة لاعبي خط الدفاع، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور المقبل».