وائل جمعة تعليقًا علي خسارة سيمبا التزاني برباعية: الأهلي اللي عمله سعر

الشارقة - اميمة ياسر - علق الكابتن وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خسارة نادي سيمبا التنزاني من كايزر تشيفز برباعية ضمن مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال "جمعة" خلال تصريحاته بقناة "بي إن سبورت": الأهلي اللي عمل لنادي سيمبا التنزاني سعر، وخسارته من كايزر تشيفز برباعية مفاجأة غير متوقعة.

وأشار إلى أن فرق جنوب أفريقيا غالبا ما تكون قوية ويصعب هزيمتها على أرضها، مؤكدا أن النادي الأهلي بروح الفانلة الحمراء يمكنه تجاوز عقبة مباراة العودة أمام صن داونز.

وفاز الأهلي على صن داونز 0/2، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي we السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.